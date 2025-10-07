Alfeandra Dewangga di Persib Hanya Pemanis Bangku Cadangan, Bojan Hodak Merespons

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Bandung Alfeandra Dewangga masih harus membuktikan diri untuk bisa menembus skuad inti.

Didatangkan dari PSIS Semarang di awal musim ini, Dewangga belum pernah dimainkan pelatih Bojan Hodak.

Dewangga baru bermain di laga pramusim Piala Presiden 2025/26, tetapi di kompetisi resmi BRI Super League dan AFC Champions League Two (ACL), Dewangga lebih sering jadi pemanis bangku cadangan.

Bojan Hodak juga tidak membawa pemain berusia 24 tahun itu dalam perjalanannya ke Thailand menghadapi Bangkok United.

Saat dikonfirmasi, Hodak beralasan ketidaksertaan Dewangga dalam laga internasional kemarin dikarenakan kondisi kesehatan sang pemain. Ia juga menyinggung Al Hamra Hehanussa yang mengalami masalah serupa dengan Dewangga.

“Karena dia sakit, Dewangga dan Hamra mengalami sakit, Teja (Paku Alam) juga, tapi dia bisa pulih dan itu alasannya saya membawanya ke Bangkok," ucap Bojan dikutip Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, proses pemulihan Dewangga, Hamra, dan Robi Darwis berlangsung lama, sehingga ketiganya tak dibawa saat Persib mengalahkan Bangkok United.

“Dewangga, Hamra, dan Robi lebih lama (demamnya) jadi karena itu (tidak dibawa). Mereka mengalami demam 4 – 5 hari, tidak ada alasan membawa mereka ke Bangkok,” terangnya.