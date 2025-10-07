Sanksi Komite Disiplin PSSI, Bek Persib Frans Putros Dilarang Main 2 Pertandingan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dijatuhi sanksi perdana di awal musim 2025/26. Berdasarkan hasil sidang Komite Disiplin (Komdis) PSSI pada 25 September 2025, Persib dikenai dua hukuman sekaligus, satu untuk klub, satu lagi untuk pemain belakang mereka, Frans Putros.

Hukuman pertama dijatuhkan kepada klub karena kehadiran suporter Persib di laga tandang menghadapi Arema FC pada 22 September 2025.

Padahal, sesuai regulasi kompetisi, suporter tim tamu dilarang hadir di laga tandang demi menjaga keamanan pertandingan.

Baca Juga: Polresta Bandung Tangkap Sindikat Curanmor dan Pemalsu STNK

Komdis PSSI menilai kehadiran bobotoh di stadion tersebut melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan.

Akibatnya, Persib Bandung dijatuhi denda sebesar Rp25 juta.

"Jenis pelanggaran: adanya suporter Persib Bandung sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan," tulis keputusan Komdis PSSI seperti dilihat JPNN, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga: Menu MBG SDN Mampang 1 Kota Depok Viral di Media Sosial

Tak hanya klub, pemain asal Irak, Frans Putros juga turut mendapat sanksi dari Komdis PSSI.

Dalam laga yang sama kontra Arema FC, bek berusia 32 tahun itu melakukan tekel keras terhadap pemain lawan hingga diganjar kartu merah langsung oleh wasit.