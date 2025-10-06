Prediksi Mark Klok Menjelang Indonesia vs Arab Saudi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim Nasional (Timnas) Indonesia akan menghadapi dua laga penting dalam putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak.

Pasukan Patrick Kluivert lebih dulu menantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada 8 Oktober waktu setempat, atau 9 Oktober 2025 dini hari WIB.

Tiga hari kemudian, giliran Irak menanti Indonesia di stadion yang sama.

Kapten Persib Marc Klok adalah satu dari empat pemain yang dipangggil PSSI untuk memperkuat timnas.

Gerbong Persib itu berangkat dari Thailand usai melakoni laga AFC Champions League Two (ACL 2).

Jelang pertandingan, Klok mengatakan laga melawan Arab Saudi selalu sulit buat mereka. Sekalipun Indonesia berhasil menang dalam pertemuan sebelumnya, tetapi beda halnya saat bertemu besok lusa.

"Akan sangat susah, karena kami tahu beberapa kali bertemu Irak selalu susah." kata Klok, Senin (6/10/2025).

"Lawan Saudi kemarin kami menang sama imbang, tapi tim itu sangat berat apalagi mereka bermain di kandang dengan dukungan suporter, mungkin wasit atau apapun, saya tidak tahu," lanjutnya.

Klok mengakui, Green Falcons--julukan Timnas Arab Saudi--lebih difavoritkan ketimbang timnya. Namun, ia tak mau pesimistis dan tetap optimisitis Indonesia bisa tembus Piala Dunia.