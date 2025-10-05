Perkasa di Asia, Persib Bandung Rapuh di Liga Indonesia, Begini Kata Bojan Hodak

JPNN.com

Minggu, 05 Oktober 2025 – 07:30 WIB
Striker Persib Andrew Jung berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Bangkok United pada laga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Pathum Thani, Thailand, Rabu (1/10/2025) malam. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Penampilan Persib Bandung dalam kompetisi BRI Super League 2025/26 tak semulus saat mengawali langkahnya di AFC Champions League Two (ACL 2).

Si juara bertahan itu justru kesulitan menghadapi lawan-lawannnya  saat tampil di kompetisi domestik.

Sampai dengan pekan ke-8, Persib ada di peringkat 6 dengan tiga menang, sekali seri, dan dua kali kekalahan. Persib kalah saat melawan tim promosi Persijap Jepara (2-1) dan Persita Tangerang (2-1).

Situasi berbeda justru berbedaa saat mereka tampil di kancah Asia, ACL 2. Dalam dua pertandingan yan sudah dilalui, Persib yang tergabung di Grup G meraih nilai 4 poin.

Maung Bandung bermain imbang saat menjamu Lion City Sailors 1 – 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Persib kemudian berhasil mengalahkan Bangkok United FC 2 – 0 saat tampil di Stadion Pathum Thani, Thailand.

Kemenangan bisa skuad asuhan Bojan Hodak itu di tengah jadwal padat yang dijalani. Tiga hari sebelum bertanding melawan Bangkok, Persib baru saja menelan kekalahan atas Persita Tangerang di Bali.

Sekarang, kompetisi Super League sedang diliburkan karena agenda FIFA Match Day Timnas Indonesia. Skuad Persib pun dibubarkan untuk sementara waktu.

Para pemain diberikan waktu libur untuk recovery dan beristirahat. Mereka dijadwalkan kembali ke Bandung pada Selasa (7/10).

