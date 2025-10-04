JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Permainan Persib Belum Stabil, Bojan Hodak Sampaikan Pembelaan

Permainan Persib Belum Stabil, Bojan Hodak Sampaikan Pembelaan

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 17:00 WIB
Permainan Persib Belum Stabil, Bojan Hodak Sampaikan Pembelaan - JPNN.com Jabar
Striker Persib Andrew Jung saat mencetak gol ke gawang Bangkok United FC. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Penampilan Persib Bandung dalam kompetisi BRI Super League 2025/26 tak semulus saat mengawali langkahnya di AFC Champions League Two (ACL 2).

Si juara bertahan itu justru kesulitan menghadapi lawan-lawannnya  saat tampil di kompetisi domestik.

Baca Juga:

Sampai dengan pekan ke-8, Persib ada di peringkat 6 dengan tiga menang, sekali seri, dan dua kali kekalahan. Persib kalah saat melawan tim promosi Persijap Jepara (2-1) dan Persita Tangerang (2-1).

Situasi berbeda justru berbedaa saat mereka tampil di kancah Asia, ACL 2. Dalam dua pertandingan yan sudah dilalui, Persib yang tergabung di Grup G meraih nilai 4 poin.

Maung Bandung bermain imbang saat menjamu Lion City Sailors 1 – 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Persib kemudian berhasil mengalahkan Bangkok United FC 2 – 0 saat tampil di Stadion Pathum Thani, Thailand.

Baca Juga:

Kemenangan bisa skuad asuhan Bojan Hodak itu di tengah jadwal padat yang dijalani. Tiga hari sebelum bertanding melawan Bangkok, Persib baru saja menelan kekalahan atas Persita Tangerang di Bali.

Sekarang, kompetisi Super League sedang diliburkan karena agenda FIFA Match Day Timnas Indonesia. Skuad Persib pun dibubarkan untuk sementara waktu.

Persib loyo saat tampil di liga domestik, tetapi ganas saat tanding di kancah Asia. Pelath Bojan Hodak buka suara.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib bojan hodak afc champions league 2 persib afc uilliam barros pereira persib acl 2 andrew jung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU