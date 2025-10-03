Telan Anggaran Rp7 Miliar Stadion Mahakam Depok Bakal Punya Rumput Berstandar FIFA

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Kota Depok tengah merenovasi Stadion Mahakam di Kecamatan Sukmajaya, yang dimulai sejak Agustus 2025.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Dadan Rustandi mengatakan bahwa pekerjaan utama difokuskan pada penggantian rumput lapangan dari rumput alami menjadi rumput sintetis.

“Pekerjaan utama di Stadion Mahakam ini adalah penggantian rumput lapangan. Dari rumput alami menjadi rumput sintetis,” ucapnya.

Baca Juga: Tingkat Keterisian BISKITA Trans Depok Capai 179 Persen

“Itu yang nilainya paling besar dari pagu yang kami siapkan senilai Rp7 miliar. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp4 miliar digunakan untuk pekerjaan lapangan,” sambungnya.

Dirinya menjelaskan, pemasangan rumput sintetis membutuhkan tahapan teknis, termasuk pengupasan tanah di area lapangan seluas kurang lebih 7 ribu meter persegi.

“Seharusnya dasar lapisan tanah dikupas hingga 30 cm, tetapi kami lakukan 15 cm, sisanya ditambah di atas sehingga lapangan nantinya akan lebih tinggi,” jelasnya.

Baca Juga: Karya IPPB Depok Dipamerkan Selama 5 Hari Ke Depan Demi Meriahkan Hari Batik Nasional

Dadan menambahkan, lapangan dilengkapi dengan sistem drainase agar air tidak menggenang. Setelah pengupasan tanah, dipasang pipa HDPE berlubang yang terhubung ke saluran di sisi kiri dan kanan lapangan.

“Di bawahnya ada lapisan-lapisan drainase, mulai dari pemasangan pipa HDPE, kemudian dilapisi geotekstil, batu, dipadatkan lagi. Paling atas baru dipasang rumput sintetis. Rumput yang digunakan sudah berstandar FIFA,” ungkapnya.