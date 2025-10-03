Eliano Reijnders Optimistis Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Eliano Reijnders punya perasaan yang bagus saat Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah Arab Saudi.

Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi (9 Oktober 2025) dan Irak (12 Oktober). Laga ini akan jadi penentu Garuda Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia.

“Saya tidak sabar, saya punya perasaan yang bagus untuk Piala Dunia. Saya masih harus fokus lebih dahulu dengan Persib lalu setelah itu mengalihkan fokus ke tim nasional,” kata Eliano, dikutip Jumat (3/10/2025).

Dalam laga uji coba timnas melawan Taipei, Eliano mencatatkan namanya di papan skor saat mereka menang 6 – 0. Adik kandung dari playmaker Manchester City, Tijjani Reijnders itu pun tampil dengan baik.

Ia pun bertekad untuk kembali menampilkan permainan terbaiknya saat melawan Arab Saudi dan Irak.

“Tentu saja mereka bagus, tapi kami juga bagus dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi kita lihat nanti, siapa yang paling tangguh,” ungkapnya.

Di sisi lain, Indonesia tinggal selangkah lagi untuk bisa mencatatkan sejarah lolos ke Piala Dunia. Apabila skuad asuhan Patrick Kluivert ini memenangkan pertandingan ronde ke-4 ini, maka peluangnya terbuka lebar.

Elino pun mengaku optimistis tim Indonesia bisa menang melawan Arab dan Irak. Seluruh pemain, diakuinya, akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat masyarakat Indonesia bergembira.