Tugas Negara Memanggil, 5 Bintang Persib Pergi Perkuat Timnas Indonesia dan Irak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lima pemain Persib Bandung langsung terbang ke Jeddah, Arab Saudi dan Irak untuk bergabung bersama Timnas masing-masing yang akan berlaga di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kelimanya yaitu Beckham Putra, Marc Klok, Eliano Reijnders, Thom Haye (Indonesia), dan Frans Putros (Irak).

Kebetulan, Indonesia dan Irak harus bersaing dalam satu grup bersama tuan rumah Arab Saudi.

Setelah berpamitan, empat pemain Persib yang dipanggil Timnas Indonesia langsung terbang ke Jeddah, semalam. Sedangkan Putros bergabung dengan Timnas Irak yang masih berlatih di negaranya.

Berdasarkan jadwal sudah dirilis, Timnas Indonesia akan terlebih dahulu menghadapi Arab Saudi di Stadion Raja Abdullah Jeddah, Kamis (9/10). Selang tiga hari, Timnas akan bentrok dengan Irak di tempat yang sama.

Kendati didera kelelahan, gelandang Persib Beckham Putra mengaku antusias bergabung dengan Timnas yang akan berjuang mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia.

“Saya harus jaga kondisi. Jadwal perjalanan cukup padat. Waktu sama istri dan keluarga juga tidak banyak. Tapi, terpenting saya sehat, tidak cedera, dan di Timnas mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia nanti," kata Beckham, Kamis (2/10).

Pemain bernomor punggung 7 ini pun siap menatap laga kontra Arab Saudi dan Irak. Menurutnya, Timnas Indonesia bukan tidak mungkin bisa menang pada dua laga tersebut.