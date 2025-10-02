ACL 2: Persib Mengalahkan Bangkok United, Bojan Hodak Sanjung Puas Penampilan Andrew Jung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengalahkan Bangkok United dengan skor 2-0 pada pertandingan fase grup G AFC Champions League Two (ACL 2) di True BG Stadium, Thailand, Rabu (1/10/2025) malam.

Striker Andrew Jung mencatatkan namanya di papan skor setelah mencetak gol perdananya di Persib. Selain Jung, Uilliam Barros juga menggandakan keunggulan Maung Bandung.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai semua pemain tampil baik dan fokus selama pertandingan. Dia tak melihat ada kesalahan fatal, meskipun anak asuhnya masih didera kelelahan.

Namun, pelatih asal Kroasia itu menyoroti penampilan Andrew Jung. Hodak pun menyanjung penampilan penyerang asal Prancis tersebut.

"Saya merasa senang. Tiga poin kami bawa dari sini. Saya pikir ini sesuatu yang bagus. Jung membuka gol pertamanya," kata Hodak seusai pertandingan.

Sejatinya, Andrew Jung bisa mencatatkan dua gol pada laga malam ini, andaikan gol keduanya tak dianulir wasit.

Penilaian wasit pun membuat Hodak cukup kecewa.

"Namun saya sedikit kecewa karena gol tersebut dianulir," ungkapnya.