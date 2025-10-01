Persib Vs Bangkok United, Pratama Arhan Senang Jumpa Rekan Sesama Timnas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Bangkok United yang juga penggawa Timnas Indonesia, Pratama Arhan akan melawan Persib Bandung pada AFC Champions League Two (ACL 2).

Laga babak penyisihan Grup G itu akan digelar di True BG Stadium, Thailand, pada Rabu (1/10/2025) malam.

Arhan mengatakan, menjelang laga malam ini timnya memulai persiapan dengan sedikit terburu-buru. Pasalnya, mereka baru saja menyelesaikan pertandingan kontra Ratcaburi FC.

Kelelahan fisik masih mendera skuad asuhan Totchawan Sripan itu.

"Kami memainkan banyak pertandingan di bulan lalu. Saya tahu kondisi saya dan kondisi tim ini cukup kesulitan, tapi saya percaya diri untuk pertandingan besok," kata Arhan dalam konferensi pers pralaga.

Meski masih kelelahan, Bangkok United berambisi memenangkan pertandingan. Timnya akan bekerja keras agar Persib pulang dengan tangan kosong.

"Kami akan bekerja keras sebagai tim, kami percaya 100 persen bisa memenangkan pertandingan besok dan mendapatkan tiga poin," ucapnya.

Ada yang menarik pada pertandingan nanti malam. Pratama Arhan akan bertemu dengan rekan-rekannya sesama pemain Timnas Indonesia.