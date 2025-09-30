JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga ACL 2: Bojan Hodak Ungkap Kunci Persib Bisa Curi Poin dari Bangkok United

ACL 2: Bojan Hodak Ungkap Kunci Persib Bisa Curi Poin dari Bangkok United

Selasa, 30 September 2025 – 20:00 WIB
ACL 2: Bojan Hodak Ungkap Kunci Persib Bisa Curi Poin dari Bangkok United - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Marc Klok dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Bangkok United FC, rue BG Stadium, Thailand, Selasa (30/9/2025). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Bangkok United FC pada lanjutan kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) di True BG Stadium, Thailand, Rabu (1/10/2025) malam.

Pada laga tandang perdananya ini, Persib membawa 21 pemain. Frans Putros dan Teja Paku Alam yang sebelumnya absen pun ikut diterbangkan ke Thailand.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kondisi anak asuhnya belum sepenuhnya pulih. Mereka masih kelelahan setelah tiga hari lalu melakoni pertandingan domestik kontra Persita Tangerang.

Baca Juga:

Namun, tak hanya Persib, tuan rumah Bangkok United juga punya kondisi yang sama. Bangkok baru saja melakoni laga domestik kontra Ratchaburi FC, Minggu (28/9).

“Saya rasa yang menjadi kunci adalah tim mana yang paling tidak kelelahan. Karena mereka baru bermain dua hari yang lalu, kami baru bermain tiga hari lalu, tapi kami juga harus melakukan perjalanan panjang. Jadi ini akan menjadi hal yang penting,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Selasa (30/9).

Hodak menuturkan, ia sudah menyiapkan pemain-pemain yang dirasa cukup bugar untuk laga besok malam. Rotasi jadi cara Hodak mengantisipasi permasalahan ini.

Baca Juga:

“Saya yakin pertandingan akan ditentukan di babak kedua. Tentu kami akan melakukan rotasi, beberapa pemain kembali setelah cedera, beberapa kembali setelah skorsing. Saya rasa kami akan bermain dengan skuad yang bagus di laga besok untuk mendapatkan hasil positif,” jelasnya. (mcr27/jpnn)

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya dalam kondisi kelelahan saat akan menghadapi Bangkok United FC di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2).

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib bojan hodak afc champions league 2 persib afc acl 2 persib acl 2 bangkok united vs persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU