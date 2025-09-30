ACL 2: Bojan Hodak Ungkap Kunci Persib Bisa Curi Poin dari Bangkok United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Bangkok United FC pada lanjutan kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) di True BG Stadium, Thailand, Rabu (1/10/2025) malam.

Pada laga tandang perdananya ini, Persib membawa 21 pemain. Frans Putros dan Teja Paku Alam yang sebelumnya absen pun ikut diterbangkan ke Thailand.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kondisi anak asuhnya belum sepenuhnya pulih. Mereka masih kelelahan setelah tiga hari lalu melakoni pertandingan domestik kontra Persita Tangerang.

Namun, tak hanya Persib, tuan rumah Bangkok United juga punya kondisi yang sama. Bangkok baru saja melakoni laga domestik kontra Ratchaburi FC, Minggu (28/9).

“Saya rasa yang menjadi kunci adalah tim mana yang paling tidak kelelahan. Karena mereka baru bermain dua hari yang lalu, kami baru bermain tiga hari lalu, tapi kami juga harus melakukan perjalanan panjang. Jadi ini akan menjadi hal yang penting,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Selasa (30/9).

Hodak menuturkan, ia sudah menyiapkan pemain-pemain yang dirasa cukup bugar untuk laga besok malam. Rotasi jadi cara Hodak mengantisipasi permasalahan ini.

“Saya yakin pertandingan akan ditentukan di babak kedua. Tentu kami akan melakukan rotasi, beberapa pemain kembali setelah cedera, beberapa kembali setelah skorsing. Saya rasa kami akan bermain dengan skuad yang bagus di laga besok untuk mendapatkan hasil positif,” jelasnya. (mcr27/jpnn)