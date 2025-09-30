Kontingen Kota Depok Bawa Pulang 49 Medali di POPDA XIV Jawa Barat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XIV Jawa Barat 2025 resmi berakhir, Kontingen Kota Depok membuktikan diri sebagai kekuatan pelajar yang patut diperhitungkan.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Eko Herwiyanto mengatakan, bahwa atlet-atlet Depok berhasil meraih total 49 medali dari 16 cabang olahraga (cabor) yang diikuti.

“Alhamdulillah, POPDA XIV Jabar tahun 2025 telah selesai dan atlet-atlet Kota Depok berhasil mengumpulkan 10 medali emas, 19 perak dan 20 perunggu,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, bahwa cabang olahraga (cabor) karate menjadi penyumbang medali terbesar, dengan Depok dinobatkan sebagai juara umum di cabor tersebut.

Capaian ini, menempatkan Kota Depok di peringkat ke-9 dari 27 kota/kabupaten peserta, naik satu peringkat dibanding POPDA XIII tahun 2023 yang berada di posisi ke-10.

Menurutnya, ini menunjukkan progres positif dalam pembinaan dan prestasi olahraga anak di Depok.

“Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para atlet dan official yang sudah berjuang membawa nama harum Kota Depok,” tuturnya.

Eko pun memastikan, para peraih medali akan memperoleh penghargaan berupa uang pembinaan atau bonus lainnya.