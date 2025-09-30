ACL 2: Bek Persib Frans Putros Bocorkan Kekuatan Bangkok United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni laga lanjutan babak penyisihan grup AFC Champions League (ACL 2).

Tergabung di Grup G, pekan ini Persib menghadapi Bangkok United FC di Stadion BG, Thailand, Rabu (1/10/2025).

Baru saja menelan kekalahan di kompetisi domestik, Persib mau tak mau harus langsung fokus untuk pertandingan lusa. Skuad asuhan Bojan Hodak itu bisa memanfaatkan informasi dari salah satu penggawa yang pernah berkarier di Liga Thailand, Frans Putros.

Musim lalu, Putros adalah bagian dari skuad Port FC. Dia banyak mengetahui bagaimana cara permainan dari Bangkok United, meski tidak satu tim.

Putros mengatakan, Bangkok United banyak dihuni pemain asing, sama seperti Persib. Beberapa pemain lokalnya pun berkualitas sehingga timnya dipastikan kesulitan mengalahkan klub berjuluk Bangkok Angels itu.

“Mereka adalah tim yang bagus, banyak pemain bagus, pemain asingnya juga bagus. Ada juga pemain lokal Thailand yang bagus dan bermain untuk tim nasional. Bagi saya, mungkin ini tim terbaik di grup (G, ACL 2),” kata Putros, dikutip Selasa (30/9/2025).

Penggawa Timnas Irak itu juga mengungkapkan beberapa pemain Bangkok United yang patut diwaspadai, seperti winger licah Richairo Zivkovic yang musim ini sudah memproduksi enam gol di kompetisi Thai League.

Kemudian ada juga bek tangguh asal Brasil, Everton, yang kerap menyulitkan lawan di atas lapangan.