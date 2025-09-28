Komentar Pelatih Persita Seusai Anak Asuhnya Sukses Pecundangi Persib

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persita Tangerang berhasil mengalahkan juara bertahan Persib Bandung 2 – 1 pada pertandingan pekan ke-7 BRI Super League 2025/26 di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (27/9/2025) malam.

Dua gol dilesakkan Javlon Guseynov menit 42' dan Esal Sahrul 90+2', sementara gol satu-satunya Persib dibuat Beckham Putra menit 90+9’.

Pelatih Persita Carlos Pena mengaku senang dengan kemenangan yang diraih anak asuhnya. Kemenangan ini penting sebab membuat posisi mereka naik peringkat ke posisi 9.

Satu yang disayangkan adalah mereka tidak merayakan kemenangan ini di hadapan suporter karena laga digelar tanpa penonton.

“Saya senang dan bahagia dengan kemenangan ini tapi saya disayangkan karena kami tidak bisa merayakan kemenangan di depan suporter,” kata Pena dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Minggu (28/9).

Pena menilai mental pemain terangkat setelah kiper Igor Rodrigues berhasil menggagalkan tendangan penalti Luciano Guaycochea. Igor bisa membaca arah bola yang ditendang gelandang asing milik Persib itu.

Setelah itu, Pendekar Cisadane terus membuat pertahanan yang kuat dan sulit ditembus para pemain Persib.

“Memang hasil yang kami inginkan. Kami bekerja keras, berawal dari tepisan penalti Igor dan setelah itu semua membaik kerjanya, sesuai rencana dan menit terakhir bertahan cukup baik,” ujarnya.