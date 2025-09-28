Gegara Hal Ini Persib Keok saat Kontra Persita

JPNN.com

Minggu, 28 September 2025 – 11:00 WIB
Wiliam Marcilio dalam pertandingan Persita vs Persib di Stadion I Wayan Dipta, Sabtu (27/9/2025) malam. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus menelan kekecewaan saat pulang dengan tangan hampa saat tandang ke markas Persita Tangerang di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Minggu (27/9/2025) malam. 

Kekalahan 2 - 1 harus mereka terima setelah Javlon Guseynov menit 42' dan Esal Sahrul 90+2' membuat Persita Tangerang berhasil mencuri poin maksimal. Sementara satu gol dari Persib datang dari Beckham Putra menit 90+9'.

Laga pekan ke-7 ini juga diwarnai kegagalan Luciano Guaycochea atau Lucho, mengeksekusi bola penalti di babak pertama. Kesempatan memimpin lebih awal gagal begitu saja setelah tendangan bolanya berhasil dibaca kiper Persita.

Seusai pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui tim Persita tampil lebih baik dari mereka. Hodak juga menyinggung penyebab kekalahan mereka yakni tendangan penalti yang gagal dicetak anak asuhnya. 

Situasi ini sama terjadi saat mereka bermain imbang di markas PSIM Yogyakarta. Maung Bandung dua kali gagal mengeksekusi bola dari titik putih. 

"Tidak banyak yang bisa disampaikan. Kembali, kami gagal penalti. Babak pertama seharusnya kami bisa unggul dengan baik," kata Hodak, dikutip Minggu (28/9). 

Juru taktik asal Kroasia itu mengungkap, penjaga gawang Persita Igor Rodrigues tampil sangat baik. 

Pemain berpostur 191 centimeter itu berkali-kali menggagalkan peluang yang didapat Persib, juga menepis bola penalti yang ditendang Lucho. 

Reaksi Bojan Hodak usai tim Persib Bandung kalah 2-1 saat melawan Persita Tangerang. Singgung kegagalan penalti.
