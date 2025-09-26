Gelandang Persib Thom Haye: Kami Akan Berusaha Menang Atas Persita

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung siap tempur jelang laga menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (27/9/2025).

Meski laga akan digelar di luar kandang, gelandang Persib Thom Haye menegaskan timnya tidak akan gentar dan siap beradaptasi di mana pun bermain.

“Ya bagi kami, kami tidak terpengaruh dengan di mana kami akan bermain. Jadi di Tangerang, Bali, atau di manapun, kami harus bisa melakukan penyesuaian,” kata Haye dalam konferensi pers pralaga, Jumat (26/9/2025).

Gelandang naturalisasi asal Belanda itu menekankan pentingnya fokus dan kerja sama tim, terutama menghadapi Pendekar Cisadane—julukan Persita—yang dinilainya sedang dalam tren positif.

“Seperti yang pelatih katakan, Persita memiliki hasil bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Ini tentunya membuat kami harus menaruh hormat kepada mereka sebagai lawan,” ungkapnya.

Menurutnya, kunci kemenangan ada pada bagaimana Persib menjalankan instruksi dan tetap bermain sebagai satu kesatuan.

“Yang terpenting kami harus melihat pada diri sendiri dan harus tetap berjuang sebagai tim. Kami berusaha meraih peluang untuk menang di laga besok,” pungkasnya. (mcr27/jpnn)