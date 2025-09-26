Lawan Persita, Pelatih Persib Bojan Hodak Siapkan Rotasi Antisipasi Kelelahan

JPNN.com

Jumat, 26 September 2025 – 19:45 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26, Jumat (26/9/2025). Foto: doc. Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melawan Persita Tangerang di laga tandang BRI Super League 2025/26 di Stadion I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (27/9/2025) malam.

Pertandingan besok malam, Persib target membawa pulang poin maksimal, sebelum terbang ke Bangkok untuk bertarung di AFC Champions League Two (ACL 2).

Jadwal pertandingan yang padat membayangi para pemain Persib. Sebagai antisipasi, pelatih Bojan Hodak menyiapkan sejumlah rencana, salah satunya rotasi pemain.

Besar kemungkinan, 11 pemain pertama yang diturunkan Hodak di laga besok tak akan sama dengan pekan sebelumnya melawan Arema FC.

“Kami akan melakukan rotasi di laga ini, tapi kami juga sudah lebih baik di pertandingan ke pertandingan lainnya,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (26/9).

Menurut Hodak, Persita Tangerang punya persiapan yang lebih matang ketimbang timnya. Persib hanya punya waktu tiga hari menuju laga pekan ke-7, dan setelahnya pada 1 Oktober mereka langsung melawan Bangkok United di babak fase grup G ACL 2.

Karena itu, juru taktik asal Kroasia itu memprediksi laga ini akan berjalan sulit buat anak asuhnya.

“Persita akan suliy dikalahkan besok, mereka menang dalam dua laga terakhirnya dan sedang berada dalam performa terbaik. Mereka memiliki waktu istirahat lebih banyak dari kami dan saya menduga ini menjadi laga yang berat,” ungkapnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak bicara kemungkinan merotasi 11 pemain pertama saat laga melawan Persita Tangerang.
