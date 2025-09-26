Thom Haye Bermain Penuh Lawan Arema, Pelatih Persib Bojan: Dia Pemain Bagus
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang anyar Persib Bandung Thom Haye, langsung dimainkan penuh saat laga kontra Arema FC.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui keputusan itu sebenarnya di luar rencana awal.
“Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia pemain yang bagus, tapi dia memang masih membutuhkan kebugaran untuk bertanding secara optimal,” kata Hodak, Jumat (26/9).
Juru taktik asal Kroasia itu menyebut, seharusnya Haye tidak diturunkan selama 90 menit. Namun, kartu merah yang diterima Frans Putros pada laga tersebut memaksa Hodak mengubah strategi di tengah jalan.
“Rencananya tidak seperti itu, tapi karena Putros terkena kartu merah, jadi Thom harus tetap bermain. Dia menunjukkan mentalitas yang bagus,” tuturnya.
Selain Thom Haye, Hodak juga menyoroti kembalinya Luciano Guaycochea atau yang akrab disapa Lucho. Menurutnya, kehadiran Lucho bisa menjadi tambahan amunisi penting untuk rotasi pemain di lini tengah.
“Lucho sudah kembali, dan kami akan lihat berapa lama Thom akan bermain ke depannya,” ujarnya.
Saat ini, fokus tim berjuluk Maung Bandung itu tertuju pada pertandingan berikutnya melawan Persita Tangerang.
Begini kata pelatih Persib Bojan Hodak soal Thom Haye yang bermain penuh di laga melawan Arema FC, kemarin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News