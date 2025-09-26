Komentar Pedas Marc Klok Soal Pemindahan Venue Laga Persita vs Persib ke Bali

JPNN.com

Jumat, 26 September 2025 – 11:50 WIB
Gelandang Persib Marc Klok saat menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tiba di Bali untuk melakoni pertandingan melawan Persta Tangerang di Stadion I Wayan Dipta pada Sabtu (27/9/2025) malam.

ILeague selaku operator resmi kompetisi sepak bola di Indonesia memindahkan venue pertandingan yang sebelumnya digelar di Stadion Indomilk atau markas Persita. Pemindahan venue sebagai antisipasi terjadinya bentrok antarsuporter yang pernah terjadi.

Pemindahan venue yang terbilang mendadak ini pun mendapat sorotan dari pemain yang juga kapten tim Persib, Marc Klok.

Klok mengatakan, ILeague baru mengumkan pemindahan venue beberapa hari sebelum laga dimulai. Padahal, tim persiapan diri untuk pertandingan di Tangerang.

Dia bahkan menyebut situasi ini terkesan lucu dan tidak profesional.

“Main di Bali itu hal yang lucu buat saya karena sebelum match baru kasih tahu tempatnya dan memberi pengaruh untuk persiapan, untuk penerbangan, memesan hotel, tidak profesional. Tapi oke, ini hasilnya dan kami terima,” kata Klok.

Meski kecewa dengan keputusan perubahan venue, Klok tetap menatap serius laga kontra Persita Tangerang. Datang sebagai tamu, Persib ingin membawa pulang tiga poin ke rumah.

Pemain Timnas Indonesia itu pun melihat dari sisi positifnya. Katanya, bermain di venue netral justru memberi keuntungan bagi timnya.

Kapten Persib Marc Klok berkomentar pemindahan venue laga kontra Persita di Bali dinilai tidak profesional.
