Respons Beckham Putra Venue Laga Kontra Persita Pindah ke Bali

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung vs Persita Tangerang akan tersaji di Stadion I Wayan Dipta, Bali pada Sabtu (27/9/2025). Laga pekan ke-7 BRI Super League 2025/26 itu pindah venue untuk menghindari gesekan antarsuporter yang pernah terjadi.

Gelandang Beckham Putra mengomentari pemindahan venue pertandingan. Bagi Etam—panggilan Beckham—perubahan ini cukup memengaruhi persiapan yang dilakukan tim.

“Sedikit ngaruh juga karena kami sudah mempersiapkan di Tangerang tapi harus terbang ke Bali. Ya apa boleh buat karena situasi bisa terjadi apapun di Indonesia.

Pemain Timnas Indonesia itu mengaku punya feeling bagus tiap kali bertanding di Pulau Dewata itu. Maka dari itu, dia berupaya tetap fokus mempersiapkan diri jelang laga Sabtu nanti.

“Paling penting kami fokus bagaimana kami bisa memenangkan pertandingan di Bali, karena kami selalu bermain bagus di Bali, punya lucky (keberuntungan) di Bali dan semoga bisa mendapapatkan 3 poin di Bali,” terangnya.

Menurut Etam, kemenangan melawan Persita jika terjadi maka membantu Persib memperbaiki posisi klasemen.

Setelah melakoni lima pertandingan dengan hasil tiga kali menang, sekali kalah, dan sekali seri, skuad asuhan Bojan Hodak itu ada di posisi ke-4. Sementara calon lawannya, Persita ada di peringkat 12.

“Pertandingan besok adalah pertandingan (penting) buat kami karena bisa naik peringkat juga ke atas sebelum jeda FIFA kualifikasi (Piala Dunia 2026). Tentunya ini bagus, kalau bisa besok menang dan bisa naik peringkat atas, kemudian di ACL 2 bisa berbicara banyak,” pungkasnya. (mcr27/jpnn)