Patrick Kluivert Panggil 4 Pemain Persib untuk Bela Timnas Indonesia

Kamis, 25 September 2025 – 13:40 WIB
Frans Putros (Timnas Irak), Beckham Putra dan Eliano Reijnders (Timnas Indonesia) saat membela Persib Bandung di kompetisi Indonesia Super League 2025/26/ Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Timnas Indonesia kembali memanggil empat pemain Persib Bandung. Para penggawa Persib itu adalah Marc Klok, Beckham Putra Nugraha, Eliano Reijnders, dan Thom Haye.

Keempatnya akan bergabung dengan skuad asuhan Patrick Kluivert mulai 2 – 15 Oktober untuk memainkan pertandingan putaran empat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Jeddah, Arab Saudi.

Pemanggilan keempat pemain Persib tertuang dalam surat PSSI bernomor, 5225 /AGB/617/IX-2025, tentang Pemanggilan Pemain Tim Nasional Sepakbola Indonesia tertanggal 23 September 2025.

Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas tergabung di Grup B dan dijadwalkan menghadapi Arab Saudi (8 Oktober 2025) dan Irak (11 Oktober 2025). Juara grup akan lolos ke putaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Keempat pemain Persib yang dipanggil Timnas Indonesia berpotensi bentrok dengan rekan asal Irak, Frans Putros.

Rencananya, seluruh pemain Persib yang membela negaranya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terbang ke Jeddah dari Thailand usai pertandingan melawan Bangkok United di ajang AFC Champions League Two 2025/26, 1 Oktober 2025. (mcr27/jpnn)

Empat pemain Persib kembali mendapat pemanggilan Tim Nasional Indonesia untuk pertandingan putaran empat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

