Alasan Pelatih Persib Tunjuk Beckham Putra Jadi Kapten di Laga Kontra Arema FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Beckham Putra ditunjuk sebagai kapten tim saat Persib meraih kemenangan melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Senin (22/9/2025) malam.

Ban kapten melingkar di lengan pemain berusia 23 tahun itu untuk yang pertama kalinya. Biasanya, posisi kapten diambil oleh Marc Klok, tetapi mengingat pemain senior itu absen, Beckham akhirnya mengambil peran itu.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan alasannya memilih sosok pemain muda Beckham Putra sebagai kapten. Padahal di laga itu ada Teja Paku Alam hingga Thom Haye yang biasa memimpin di lapangan.

Kata Hodak, dia memilih berdasarkan durasi pemain bergabung di Persib. Dari 11 pemain pertama yang diturunkan kemarin, penggawa yang karib disapa Etam itu yang paling lama berseragam biru.

“Normalnya di ruang ganti, kapten adalah pemain yang paling lama berada di klub. Di tim kami, pemain yang paling lama berada di klub adalah Teja, tapi saya tidak suka penjaga gawang untuk menjadi kapten, terutama setelah adanya aturan hanya kapten yang bisa berbicara dengan wasit,” kata Hodak, Selasa (23/9).

Ya, selepas kepergian Dedi Kusnandar yang dipinjamkan ke Bhayangkara FC, Persib tak lagi punya sosok kapten lain, setelah Marc Klok.

Dalam beberapa pertandingan, Teja Paku Alam ditunjuk sebagai pemimpin tim di Persib. Namun, karena posisinya ada di bawah mistar gawang, Hodak mencari pemain lain yang memungkinkan.

Karena itu pemain jebolan Persib itu akhirnya ditunjuk sebagai kapten saat tandang ke markas Singo Edan.