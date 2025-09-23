Pesan Bek Persib Federico Barba untuk Bobotoh: Kami Butuh Kalian

JPNN.com

Selasa, 23 September 2025 – 19:19 WIB
Pemain Persib Federico Barba dan Luciano Guaycochea menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Federico Barba menjadi pahlawan untuk timnya seusai mengalahkan Arema FC pada pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9/2025) malam.

Barba jadi penyelamat saat Persib bermain imbang 1 – 1. Sebelumnya, Persib bahkan tertinggal 0 – 1 saat Matheus Conceicao mencetak gol pertama untuk Arema di menit 12.

Pemain asal Italia itu datang dari bangku cadangan menit 65 menggantikan Beckham Putra. Penampilannya langsung agresif membantu penyerangan tim dari sisi sayap.

Momen tersebut tiba saat Wiliam Marcilio memberikan bola dari tendangan sudut. Barba yang ada di depan gawang langsung menyambut bola dengan sundulan yang mengarah ke gawang.

Penjaga gawang Arema FC tak bisa membendung arah bola tersebut, sekaligus membalikkan kedudukan. Persib yang datang sebagai tim tamu comeback di menit akhir pertandingan.

Seusai pertandingan, Barba mengungkapkan perasaannya. Ia senang karena akhirnya bisa mencetak gol perdana untuk Persib.

“Perasaan yang bagus, sangat bagus dan saya sangat senang untuk bisa mendapatkan tiga poin. Memang yang paling penting dari pertandingan sebelumnya adalah untuk menang. Jadi saya senang tentu saja karena menang,” kata Barba, Selasa (23/9/2025).

Perasaan bahagia Barba bertambah dua kali lipat, sebab gol perdananya lahir untuk membawa kemenangan bagi Persib atas Arema FC.

Perasan bek Persib Federico Barba usai mencetak gol penentu kemenangan saat melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang.
