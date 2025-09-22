Gol Federico Barba Jadi Penentu Kemenangan Persib vs Arema

JPNN.com

Bek Persib, Federico Barba merayakan gol ke gawang Arema FC pada pertandingan pekan keenam Super League 2025/26 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (22/9/2025). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, MALANG - Persib Bandung berhasil mengalahkan Arema FC secara dramatis dalam pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kajuruhan, Malang, Senin (22/9/2025).

Datang sebagai tamu, Persib menang 2 – 1 atas tuan rumah Arema, setelah sebelumnya Persib sempat tertinggal 0 – 1 di babak pertama.

Dalam pertandingan ini, Persib harus bermain 10 orang sejak menit 63 akibat kartu merah yang diterima Frans Putros.

Maung Bandung—julukan Persib—yang tampil tanpa Marc Klok dan Luciano Guaycochea memulai permainan dengan tempo yang cukup sedang. Kedua tim tampil hati-hati dan laga berjalan cukup ketat sejak peluit awal pertandingan ditiupkan wasit Asker Nadjfalief.

Tim asuhan Bojan Hodak yang mencoba membuka keunggulan malah tertinggal lebih dulu atas tuan rumah. Arema mampu mengungguli Persib pada menit ke-12 melalui Matheus Conceicao.

Berawal dari umpan terukur Paulinho dari sisi kanan pertahanan Persib, Matheus yang kurang terkawal dengan ketat mampu menyundul bola untuk menjebol gawang Teja Paku Alam.

Segala upaya dikerahkan Persib untuk mengejar ketertinggalan. Persib langsung mendominasi permainan usai tertinggal.

Tercatat, dua peluang didapatkan Persib, salah satunya peluang emas melalui Ramon ‘Tanque’ De Andrade Souza pada menit ke-27. Sayang, sundulannya hanya mengenai mistar gawang Arema.

Persib berhasil mengalahkan Arema FC 2-1 dengan skema comaback setelah tertinggal lebih dulu saat tampil di Stadion Kanjuruhan.
