Gelandang Persib Thom Haye Jadikan Kritik Suporter Sebagai Motivasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Thom Haye mendapat sorotan tajam dari publik usai penampilan awalnya bersama Maung Bandung dianggap belum sesuai ekspektasi.

Dijuluki The Professor, Haye dinilai belum memberikan kontribusi signifikan untuk tim.

Meski begitu, pemain Timnas Indonesia berdarah Belanda itu memilih menanggapi kritikan tersebut dengan kepala dingin.

Menurutnya, kritik merupakan bagian dari permainan, dan ia memilih menjadikannya motivasi untuk terus berkembang.

"Saya rasa itu bagian dari permainan, kamu bicara soal pesan mengkritik dan saya melihatnya secara positif, kami tetap berlatih," kata Haye, Senin (22/9/2025)

Haye menyadari proses adaptasinya belum sepenuhnya tuntas. Persib musim ini juga banyak melakukan perubahan, termasuk kedatangan beberapa pemain asing baru yang telat bergabung. Kondisi itu membuat chemistry tim masih terus dibangun.

"Dalam 1,5 sampai 2 pekan ini saya fokus beradaptasi dan sudah lebih kuat sekarang. Saya berusaha keras dan pemain lain juga untuk lebih baik secara tim," jelasnya

"Bagi saya, yang penting terus melakukan hal yang sama. Meski ada kritik, tapi saya fokus untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan saya juga tetap mendapatkan pesan yang positif," tuturnya.