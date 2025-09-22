JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Tandang ke Arema, Persib Siapkan Opsi Pemain Lain Gantikan Peran 'Lucho' dan Marc Klok

Tandang ke Arema, Persib Siapkan Opsi Pemain Lain Gantikan Peran 'Lucho' dan Marc Klok

Senin, 22 September 2025 – 07:07 WIB
Tandang ke Arema, Persib Siapkan Opsi Pemain Lain Gantikan Peran 'Lucho' dan Marc Klok - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Thom Haye dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 melawan Arema FC, Minggu (21/9/2025). Foto: doc. Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melawan Arema FC pada pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2025/26. Laga ini digelar di Stadion Kanjuruhan pada Senin (22/9/2025) kick-off 15.30 WIB.

Pada pertandingan ini, pelatih Persib Bojan Hodak tidak membawa dua penggawa intinya. Kapten Marc Klok harus absen karena cedera dan Luciano 'Lucho' Guaycochea dijatuhi larangan bermain sebab kartu merah di laga sebelumnya.

Absennya dua penggawa itu, membuat Hodak perlu memasangkan opsi lain sebagai starter saat duel klasik besok sore.

Baca Juga:

"Selalu menjadi masalah (saat pemain absen), tapi kami mempunyai 28 pemain yang dikontrak dan semua bekerja dengan digaji, jadi pemain lainnya harus bisa bermain," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga.

Hodak masih punya cadangan pemain lain yang bisa mengisi kekosongan posisi kedua pemain itu seperti Thom Haye, Wiliam Marcilio, hingga Adam Alis.

"Ini justru kesempatan bagi pemain lain untuk bisa mengisi posisi itu dan mereka harus bisa memaksa saya untuk memainkan mereka di posisi 11 pertama di laga-laga berikutnya," terangnya.

Baca Juga:

Sementara itu, mengenai calon lawannya, Arema FC, Hodak menuturkan timnya harus bisa memaksimalkan persiapan dengan waktu yang minim.

Julio Cesar cs hanya punya waktu tiga hari untuk bisa langsung fokus ke laga kontra Arema FC. Mereka baru saja menyelesaikan pertandingan di AFC Champions League Two (ACL 2).

Persib Bandung akan menghadapi Arema FC tanpa Marc Klok dan Lucho Guaycochea. Begini rencana pelatih Bojan Hodak.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib marc klok pelatih persib pemain absen persib vs arema fc bojan hodak lucho guaycochea bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU