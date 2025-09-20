Lennart Thy Sebut Kepindahan Eliano Reijnders ke Persib Logis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penyerang Lion City Sailors Lennart Thy reuni dengan penggawa Persib Bandung Eliano Reijnders.

Keduanya bertemu sebagai lawan dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL) 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Lennart Thy menjadi pemain yang menggugurkan kemenangan Persib di pengujung waktu. Ia mencetak gol penyama kedudukan pada menit 90+2’.

Di atas lapang, Thy dan Eliano bermain layaknya pesepakbola profesional. Keduanya pernah sama-sama membela tim PEC Zwolle, sebelum akhirnya hijrah.

Thy pindah ke Lion City Sailors musim 2024, dan kepindahan Eliano ke Persib terjadi setahun berikutnya.

Pemain asal Prancis itu pun mengomentari pindahnya Eliano ke Liga Indonesia.

Selama beberapa musim bersama, Thy punya kesan mendalam untuk Eliano.

“Saya kenal Eliano, saya pernah bermain dengannya beberapa tahun. Dia orang yang baik, pemain yang bagus,” kata Thy di Bandung, dikutip Sabtu (20/9/2025).