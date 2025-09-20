Bojan Hodak Buka Opsi Rotasi Pemain Persib Saat Tandang ke Arema

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya sudah melupakan kegagalan meraih kemenangan di kompetisi level Asia beberapa waktu lalu, dan mengalihkan fokus ke Liga Indonesia.

Persib akan melakoni laga tandang kontra Arema FC pada pekan keenam Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Arema FC dijadwalkan digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Senin (22/9/2025).

Dihadapkan pada jadwal yang cukup padat, Hodak memastikan akan memantau seluruh kondisi pemain sebelum bertolak ke Malang.

Juru taktik asal Kroasia ini pun mengungkapkan perubahan komposisi timnya untuk mendapatkan hasil positif dari markas Singo Edan.

“Arema merupakan tim yang berbeda (dari Lion City Sailors). Gaya permainan juga berbeda. Kami tentunya memantau kondisi pemain, siapa yang kurang fit ataupun yang cedera. Kami perlu melakukan perubahan, rotasi dan saya berharap kami mendapatkan hasil yang bagus dari kandang Arema,” kata Hodak, Sabtu (20/9/2025).

Tak hanya itu, pelatih yang sudah memberikan dua gelar juara bagi Persib ini pun akan terus membenahi performa timnya agar semakin baik dalam setiap pertandingannya.

"Kalian bisa lihat kemarin dalam 80 menit tim lawan tidak terlihat sama sekali bisa berkembang dalam permainan. Tapi, dalam 15 menit terakhir, kami mengalami sedikit penurunan kondisi fisik,” jelasnya.