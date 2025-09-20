JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Bojan Hodak Buka Opsi Rotasi Pemain Persib Saat Tandang ke Arema

Bojan Hodak Buka Opsi Rotasi Pemain Persib Saat Tandang ke Arema

Sabtu, 20 September 2025 – 14:00 WIB
Bojan Hodak Buka Opsi Rotasi Pemain Persib Saat Tandang ke Arema - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya sudah melupakan kegagalan meraih kemenangan di kompetisi level Asia beberapa waktu lalu, dan mengalihkan fokus ke Liga Indonesia.

Persib akan melakoni laga tandang kontra Arema FC pada pekan keenam Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Arema FC dijadwalkan digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Senin (22/9/2025).

Baca Juga:

Dihadapkan pada jadwal yang cukup padat, Hodak memastikan akan memantau seluruh kondisi pemain sebelum bertolak ke Malang.

Juru taktik asal Kroasia ini pun mengungkapkan perubahan komposisi timnya untuk mendapatkan hasil positif dari markas Singo Edan.

“Arema merupakan tim yang berbeda (dari Lion City Sailors). Gaya permainan juga berbeda. Kami tentunya memantau kondisi pemain, siapa yang kurang fit ataupun yang cedera. Kami perlu melakukan perubahan, rotasi dan saya berharap kami mendapatkan hasil yang bagus dari kandang Arema,” kata Hodak, Sabtu (20/9/2025).

Baca Juga:

Tak hanya itu, pelatih yang sudah memberikan dua gelar juara bagi Persib ini pun akan terus membenahi performa timnya agar semakin baik dalam setiap pertandingannya.

"Kalian bisa lihat kemarin dalam 80 menit tim lawan tidak terlihat sama sekali bisa berkembang dalam permainan. Tapi, dalam 15 menit terakhir, kami mengalami sedikit penurunan kondisi fisik,” jelasnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak langsung mengalihkan fokus timnya ke laga tandang kontra Arema FC pada pekan keenam Super League 2025/26.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib stadion gbla arema fc persib vs arema fc bojan hodak indonesia super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU