Gagal Menang Lawan Lion City Sailor, Pelatih Persib Bojan Hodak Sampaikan Pembelaan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung harus puas bermain imbang saat menjamu Lion City Sailors dalam laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2).

Gol Persib dicetak Saddil Ramdani di menit 47. The Protectors—julukan Lion City Sailors—membuat gol penyama kedudukan di menit 90+2’ oleh tandukan Lennart Thy.

Maung Bandung kembali kebobolan di menit-menit akhir, sebuah masalah yang kembali terulang dari masa lalu.

Ketika menjamu Lion City pada Oktober 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Persib juga bermain imbang 1 – 1 di saat mereka unggul terlebih dahulu.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya belum sepenuhnya siap menghadapi intensitas dan disiplin permainan di level Asia.

“Liga Champions Asia ini level yang berbeda. Mereka tidak memberikan waktu, tidak memberikan ruang. Berbeda dengan liga kami, yang di 15-20 menit terakhir biasanya banyak ruang,” kata Hodak, dikutip Jumat (19/9/2025).

Menurut pelatih asal Kroasia itu, rapatnya pertahanan kedua tim membuat pertandingan berlangsung ketat. Namun, Persib justru lengah di 10 menit terakhir.

“Mungkin di 10 menit terakhir kami kurang rapat. Kami turun terlalu dalam, dan saat membiarkan bola masuk ke kotak penalti, itu memberi peluang lawan mencetak gol,” ujarnya.