Imbang Lawan Lion City Sailors, Pelatih Persib: Ini Level yang Berbeda dengan Liga Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung harus puas dengan satu poin di laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Saat melawan Lion City Sailors FC, Persib yang unggul 1-0 sampai menit 90, justru harus kebobolan di waktu tambahan.

Mengomentari hal ini, Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, anak asuhnya bermain sangat bagus. Sebelum akhirnya, terjadi kesalahan di babak perpanjangan waktu.

Hodak bahkan menyebut, ini adalah pertandingan terbaiknya dalam tiga musim terakhir. Ia melihat kualitas individu dari pemain-pemain yang dia rekrut di awal musim ini.

"Sejujurnya ini adalah permainan terbaik kami dalam tiga tahun terakhir saat bermain di sini. Dalam 80 menit sangat fantastis, kami tidak memberikan mereka peluang," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam.

Dalam 90 menit jalannya pertandingan, ada banyak peluang untuk Persib. Beberapa peluang tercipta dari skema menyerang yang dirancang Marc Klok cs.

Namun sayang mereka tak bisa menggandakan kedudukan, sampai akhirnya tim tamu berhasil mencetak gol penyama kedudukan.

"Ketika bermain di level seperti ini, Anda harus bisa mengakhiri pertandingan (dengan gol penentu). Kami tidak melakukannya," ujarnya.