Ditahan Imbang Persib, Pelatih Lion City Sailors: Mereka Fokus Bertahan

Jumat, 19 September 2025 – 06:59 WIB
Pelatih Lion City Sailors Aleksandar Rankovic dan pemain Lennart Thy dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Finalis AFC Champions League Two (ACL 2) tahun lalu, Lion City Sailors gagal meraih hasil maksimal saat bertandang ke markas Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Lion City Sailor harus pulang dengan satu poin setelah bermain imbang 1-1 saat melawan Persib Bandung.

Gol telat Lennart Thy di menit akhir membuat Lion City keluar dari kekalahan di depan mata 

Pelatih Lion City Sailors FC Aleksandar Rankovic mengatakan, timnya mencoba mengendalikan pertandingan, tetapi Persib memimpin sejak menit pertama. 

Tuan rumah tampil baik dengan pertahanan yang sulit ditembus anak asuhnya. Kebuntuan baru pecah, saat konsentrasi pemain Persib turun di menit akhir. 

"Babak pertama, kami mencoba mengendalikan Persib dan di babak kedua, kami berhasil," kata Rankovic dalam konferensi pers pascalaga, Kamis (18/9/2025) malam. 

Juru taktik asal Serbia itu mengakui, gol yang dicetak Persib datang karena kesalahan para pemain. 

Anak asuhnya tak bisa mengendalikan bola liar yang datang dan akhirnya dimanfaatkan Saddil Ramdani menjadi gol. 

Komentar pelatih Lion City Sailors usai bermain imbang saat melawan Persib Bandung di laga perdana AFC Champions League Two.
