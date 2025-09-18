ACL 2: Pujian Bojan Hodak Buat Lion City Sailors dalam Tekanan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lion City Sailors akan melakoni pertandingan sulit saat melawan Persib Bandung pada laga perdana AFC Champions League Two (ACL 2).

Laga fase grup G itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (18/9/2025) malam.

Laga sulit ini diprediksi berjalan ketat, pasalnya kedua tim sama-sama berpengalaman di kompetisi level Asia itu.

Musim lalu, Lion City berhasil tembus ke babak final. Sementara langkah Persib terhenti di babak fase grup setelah menjadi juru kunci.

Dalam sesi konferensi pers pralaga, Pelatih Persib Bojan Hodak sempat menyebutkan jika klub besar asal Singapura itu diunggulkan ketimbang tuan rumah.

Di atas kertas, tim berjuluk The Protectors itu pun berpeluang memenangkan pertandingan.

Pelatih Lion City Sailors Aleksandar Rankovic mengatakan, pujian yang disampaikan lawannya itu adalah upaya membuat timnya tertekan.

"Saya bisa membayangkan bahwa Bojan Hodak memang ingin menempatkan kami dalam tekanan," kata Rankovic.