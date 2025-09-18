ACL 2: Pelatih Lion City Sailors Sebut Persib Punya 14 Pemain Asing

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lion City Sailors akan menghadapi Persib Bandung pada laga perdana babak fase grup G AFC Champions League Two (ACL 2). Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) hari ini, Kamis (18/9/2025).

Di atas kertas klub asal Singapura itu lebih diunggulkan ketimbang Persib. Musim lalu, The Protectors—julukan Lion City Sailors—berhasil tembus ke babak final ACL 2, meski akhirnya harus gagal menjadi juara.

Bermodalkan pengalaman itu, Lion City percaya diri besok bisa mengalahkan tuan rumah Persib.

“Kami melakukan persiapan yang bagus. Semua pemain dalam kondisi yang fit, dan saya bisa memainkan semua pemain di dalam tim,” kata Pelatih Lion City Sailors Aleksandar Rankovic dalam konferensi pers pralaga, Rabu (17/9).

“Ini perjalanan yang bagus, karena dalam dua tahun terakhir kami bermain di Liga Champions dan menatap ke depan untuk memainkan laga di kompetisi ini. Kami mengharapkan yang terbaik dari pemain dan staf, kami juga senang berada di sini,” lanjutnya.

Musim lalu, Persib berhasil mengalahkan Lion City dengan skor 3 – 2. Kekalahan The Protectors berlangsung dramatis, sebab tim tamu membalikan kedudukan di menit-menit akhir.

Maung Bandung—julukan Persib—pun jadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Lion City.

Rankovic menilai, kekuatan Persib musim lalu dan sekarang tentu berbeda. Persib bahkan kini memiliki 11 pemain asing dengan tambahan tiga pemain naturalisasi.