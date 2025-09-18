JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga ACL 2: Pelatih Lion City Sailors Sebut Persib Punya 14 Pemain Asing

ACL 2: Pelatih Lion City Sailors Sebut Persib Punya 14 Pemain Asing

Kamis, 18 September 2025 – 07:30 WIB
ACL 2: Pelatih Lion City Sailors Sebut Persib Punya 14 Pemain Asing - JPNN.com Jabar
Pelatih Lion City Sailors Aleksandar Rankovic dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (17/9). Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lion City Sailors akan menghadapi Persib Bandung pada laga perdana babak fase grup G AFC Champions League Two (ACL 2). Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) hari ini, Kamis (18/9/2025).

Di atas kertas klub asal Singapura itu lebih diunggulkan ketimbang Persib. Musim lalu, The Protectors—julukan Lion City Sailors—berhasil tembus ke babak final ACL 2, meski akhirnya harus gagal menjadi juara.

Bermodalkan pengalaman itu, Lion City percaya diri besok bisa mengalahkan tuan rumah Persib.

Baca Juga:

“Kami melakukan persiapan yang bagus. Semua pemain dalam kondisi yang fit, dan saya bisa memainkan semua pemain di dalam tim,” kata Pelatih Lion City Sailors Aleksandar Rankovic dalam konferensi pers pralaga, Rabu (17/9).

“Ini perjalanan yang bagus, karena dalam dua tahun terakhir kami bermain di Liga Champions dan menatap ke depan untuk memainkan laga di kompetisi ini. Kami mengharapkan yang terbaik dari pemain dan staf, kami juga senang berada di sini,” lanjutnya.

Musim lalu, Persib berhasil mengalahkan Lion City dengan skor 3 – 2. Kekalahan The Protectors berlangsung dramatis, sebab tim tamu membalikan kedudukan di menit-menit akhir.

Baca Juga:

Maung Bandung—julukan Persib—pun jadi satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Lion City.

Rankovic menilai, kekuatan Persib musim lalu dan sekarang tentu berbeda. Persib bahkan kini memiliki 11 pemain asing dengan tambahan tiga pemain naturalisasi.

Lion City Sailors menyinggung kekuatan baru Persib Bandung yang kini dihuni 14 pemain asing, bukan 11. Begini kata pelatih.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   stadion gelora bandung lautan api pemain asing persib afc champions league 2 acl 2 lion city sailors persib vs lion city sailors aleksandar rankovic pelatih lion city sailors grup g acl 2 anderson lopes

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU