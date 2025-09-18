Pelatih Persib Bojan Hodak Mewaspadai Ketajaman Striker Lion City Sailors

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung terus melakukan persiapan dan pematangan strategi menjelang laga melawan Lion City Sailors dalam babak fase Grup G AFC Champions League Two (ACL 2). Salah satunya memperkirakan kekuatan calon lawan.

Laga level Asia tersebut, akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) hari ini, Kamis (18/9/2025).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, salah satu pemain yang perlu diwaspadai oleh pemainnya yaitu striker anyar Lion City Sailors Anderson Lopes.

Baca Juga: Semangat Membara Luciano Guaycochea untuk Laga Perdana Persib di ACL 2

Kehadiran Anderson Lopes diyakini bisa menjadi sebuah ancaman serius untuk Persib. Terlebih pemain keturunan Brasil itu adalah top skor J-League saat masih membela Yokohama FM.

Hodak mengatakan, Anderson Lopes adalah pemain berkualitas yang dimiliki Lion City Sailors. Namun, ia tahu apa kelemahan pemain berusia 32 tahun itu.

“Dia adalah top skor J-League dan artinya dia pemain bagus. Satu hal adalah dia masih sedikit kesulitan karena dia merupakan pemain baru, perlu beradaptasi dengan tim,” kata Hodak di Bandung.

Anderson Lopes adalah mantan penyerang Yokohama F. Marinos yang pernah menjadi top skor J-League dua musim beruntun 2022-2023 (22 gol) dan 2023-2024 (24 gol).

Ia kemudian mempersembahkan gelar juara J-League Cup (2022) dan Japanese Super Cup (2023).