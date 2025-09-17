JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Semangat Membara Luciano Guaycochea untuk Laga Perdana Persib di ACL 2

Semangat Membara Luciano Guaycochea untuk Laga Perdana Persib di ACL 2

Rabu, 17 September 2025 – 17:00 WIB
Semangat Membara Luciano Guaycochea untuk Laga Perdana Persib di ACL 2 - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Luciano ‘Lucho’ Guaycochea dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (17/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Luciano ‘Lucho’ Guaycochea sangat menantikan pertandingan perdana AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors FC.

Babak fase Grup G ini mempertemukan dua tim yang sebelumnya pernah bertemu. Musim lalu, Persib dan Lion City juga dipertemukan dalam laga ACL 2.

Hanya saja, perjuangan Persib harus terhenti di babak fase grup, sementara Lion City berhasil melaju ke babak final ACL 2.

Baca Juga:

Lucho mengatakan, pertandingan melawan The Protectors—julukan Lion City Sailors—diprediksi akan berjalan sengit. Pasalnya, tim tamu punya materi pemain berkualitas.

“Ini akan jadi pertandingan sulit. Mereka memiliki pemain bagus, pemain berkualitas dan berpengalaman tampil dalam kompetisi ini,” kata Lucho dalam konferensi pers pralaga, Rabu (17/9).

Meski begitu, Lucho dan rekan-rekannya tidak akan gentar. Semangat mereka membara untuk bisa mengalahkan Lion City. Persib punya motivasi tinggi untuk bisa berprestasi di level Asia.

Baca Juga:

“Saya selalu berkata bahwa kami adalah Persib, kami tim yang besar, kami bermain di kandang dan berusaha memainkan permainan yang bagus. Kami harap bisa mendapatkan tiga poin,” ungkapnya.

Datang ke Persib Bandung setelah melalangbuana di berbagai liga luar, Lucho mengingatkan akan tujuannya.

Gelandang Persib Luciano ‘Lucho’ Guaycochea menantikan pertandingan perdana AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors FC.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib gelandang persib afc champions league 2 persib afc acl 2 persib vs lion city sailors luciano guaycochea

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU