Persib Pakai Jersei Terbaru di Laga Perdana ACL 2 Melawan Lion City Sailors FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib resmi memperkenalkan jersei terbaru yang akan digunakan pada kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Jersei tersebut akan dipakai di laga perdana ACL 2 Persib saat melawan Lion City Sailors FC, Kamis (18/9/2025) malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Musim sekarang, tema yang diusung yakni ‘Bandung City, Spirit of Champions: Goes to Asia’. Jersei ini hadir bukan sekadar sebagai seragam tanding, melainkan sebuah semangat Kota Bandung dalam sebuah visual.

Di balik jersei ini, menghadirkan detail-detail dengan pesan semangat yang lebih luas yaitu Persib bersiap mengekspresikan diri di panggung Asia, dengan membawa semangat juara dan para pendahulu yang terlebih dahulu memperkenalkan dan mengharumkan nama Indonesia di dunia.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menegaskan makna filosofis dan strategis dari jersei anyar ini.

“Jersei ini bukan hanya kain yang dikenakan pemain, tetapi simbol perjalanan panjang Bandung dan Persib. Setiap ikon yang tertuang di dalamnya adalah pengingat bahwa perjuangan Persib adalah perjuangan sebuah kota dengan sejarah, budaya, dan harapan besar,” kata Adhitia dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).

Landmark ikonik seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka, Monumen Bandung Lautan Api, Gunung Tangkuban Parahu, hingga Jembatan Pasupati divisualisasikan bersama simbol-simbol budaya Sunda seperti tokoh pewayangan Cepot, Angklung, Karinding, serta kuliner khas Bandung.

Spirit kemajuan juga ditampilkan melalui ikon industri dirgantara seperti IPTN dan pesawat N250 Gatotkaca yang menjadi kebanggaan nasional.