Gelandang Persib Thom Haye Bidik Kemenangan Kontra Lion City Sailors FC

Rabu, 17 September 2025 – 07:40 WIB
Gelandang Persib Thom Haye saat ditemui usai menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Thom Haye mengaku optimistis dan terus melakukan persiapan menjelang laga AFC Champions League Two (ACL 2). Persib bertindak sebagai tuan rumah pada laga perdana ACL 2 melawan Lion City Sailors.

Haye mengatakan, ujian sesungguhnya justru akan dijalani Persib ACL 2.

Sejumlah persiapan pun dilakukannya bersama rekan tim. Tak ada waktu beristirahat untuk pemain selepas kemenangan di laga domestik atas Persebaya pekan lalu.

Pelatih Bojan Hodak langsung tancap gas memberikan menu latihan dan mematangkan strategi untuk bisa mengalahkan The Protectors—julukan Lion City Sailors.

“Sama seperti pemain lainnya di tim, kami berlatih bersama dan melakukan latihan tambahan juga. Kami lihat nanti untuk pertandingan yang berikutnya,” kata Haye di Bandung, dikutip Rabu (17/9/2025).

Pemain yang diberi julukan ‘The Professor’ itu mengaku kondisinya sangat bugar untuk laga melawan Lion City. Ia antusias sebab itu adalah pertandingan perdananya di kompetisi Asia saat berseragam Persib.

“Ini sudah semakin membaik. Tentu saja saya tidak melalui pramusim, jadi saya bekerja supaya semakin bugar. Ini berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Persib dan Lion City Sailors punya catatan tersendiri saat bertemu. Musim lalu, pertemuan keduanya menghasilkan satu kemenangan dan imbang.

Gelandang Thom Haye membidik kemenangan di laga perdana ACL 2 Persib melawan Lion City Sailors FC.
