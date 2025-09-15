Jadi Top Skorer Sementara Persib, Uilliam Barros Enggan Berpuas Diri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Striker asing asal Brasil, Uilliam Barros, tampil mencuri perhatian. Dia menjadi top skorer sementara Persib Bandung sampai dengan pekan ke-5 BRI Super League 2025/26.

Dalam keseluruhan pertandingan yang sudah dilakoninya bersama Persib, Uilliam mengoleksi empat gol. Tiga di kompetisi domestik dan satu di laga kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Manilla Digger.

Pemain berusia 30 tahun itu rata-rata mencetak satu gol di setiap pertandingan, ia hanya tidak membobol gawang lawan saat melawan PSIM Yogyakarta.

Dengan empat gol tersebut, kini Uilliam menjadi top skorer sementara di klub Persib Bandung, disusul Febri Hariyadi dan Patricio Matricardi dengan masing-masing satu gol.

Uilliam mengatakan, gelar top skorer atau pencetak gol terbanyak di klub bukanlah targetnya. Paling penting adalah kemenangan tim di setiap pertandingan.

“Saya pikir yang terpenting adalah tetap fokus sekarang, karena ada pertandingan besar di depan kami dan kami harus menang,” kata Uilliam ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (15/9/2025).

Uilliam pun kini menatap laga penting melawan Lion City Sailors di kompetisi ACL 2. Targetnya masih sama, yakni membantu tim meraih kemenangan.

Di sisi lain, Uilliam mengungkapkan perasaannya bisa memperkuat tim sebesar Persib Bandung. Katanya, dia bersyukur bisa menjadi bagian dari klub beralias Maung Bandung itu.