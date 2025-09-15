JPNN.com

Senin, 15 September 2025 – 14:51 WIB
Persib Siap Lanjutkan Tren Positif di ACL 2 Melawan Lion City Sailors - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak ditemui usai memimpin sesi latihan di Stadion GBLA, Senin (15/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berencana meneruskan tren positif dalam laga perdana babak penyisihan grup G AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors.

Kemenangan atas Persebaya Surabaya pun menjadi modal Persib Bandung untuk bisa melanjutkan tren positif.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (18/9/2025) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, menjelang laga perdana ACL 2, timnya dipastikan dalam kekuatan penuh. Sejumlah penggawa yang absen dikarenakan cedera dan sakit, sudah pulih.

Dalam sesi latihan hari ini, Hodak memberikan tambahan waktu libur kepada Robi Darwis dan Kakang Rudianto, yang baru selesai memperkuat Timnas Indonesia U-23.

Ramon Tanque dan Rezaldi Hehanussa pun tak terlihat dalam sesi latihan. Kata Hodak, Ramon menderita sakit dan Rezaldi ada keperluan pribadi.

Keduanya dipastikan akan kembali ke lapangan dalam sesi latihan tertutup besok pagi.

“Perlahan juga pemain kami semakin bertambah karena mereka yang sakit atau cedera sudah kembali. Hari ini hanya Ramon yang absen karena sakit. Saya juga memberikan waktu libur tambahan bagi Robi dan Kakang karena setelah membela Timnas, mereka belum mendapat waktu libur,” kata Hodak ditemui usai memimpin sesi latihan di Stadion GBLA, Senin (15/9).

Persiapan Persib Bandung menjelang laga perdana ACL 2 melawan Lion City Sailors FC. Seluruh pemain siap tempur.
