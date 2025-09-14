Bos Persib Tepis Kabar Persib Klub Kaya, Umuh Muchtar: Percuma Kalau Nggak Berkualitas

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Keberhasilan Persib Bandung merekrut duo bintang Timnas Indonesia, Eliano Reijnders dan Thom Haye, menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola Tanah Air.

Selain itu, Persib juga melengkapi kuota 11 pemain asing sesuai regulasi PSSI dan ILeague, selaku regulator kompetisi Indonesia Super League 2025/26.

Di awal bursa transfer, Persib mendatangkan sembilan pemain asing. Mereka adalah Wiliam Marcilio (Brasil), Luciano ‘Lucho’ Guaycochea (Brasil), Julio Cesar (Brasil), Berguinho (Brasil), Uilliam Barros (Brasil), Ramon Tanque (Brasil), Adam Przybek (Wales), Patricio Matricardi (Argentina), dan Frans Putris (Irak).

Namun, menjelang ditutupnya jendela transfer, Persib mengumumkan perekrutan dua pemain asing, yang artinya skuad beralias Maung Bandung itu melengkapi kuota legiun asing yang ditetapkan regulator.

Pemain asing baru itu adalah Federico Barba asal Italia dan Andrew Patrick Jung dari Perancis.

Persib yang kini memiliki 30 pemain itu pun disebut-sebut sebagai skuad mewah dan menjadi ancaman seluruh tim yang berlaga di kompetisi domestik maupun internasional.

Merespons hal ini, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengatakan, belanja pemain Persib yang jor-joran di musim ini dikarenakan target tim yang ingin berprestasi di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2).

Selain itu, keberhasilan suatu tim tidak ditentukan dari satu atau dua pemain saja, tetapi kekompakan skuad sampai akhir musim.