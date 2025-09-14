Persib Menang, Thom Haye: Ini Debut Paling Gila!

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemain baru Persib Thom Haye tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya usai menjalani debutnya di Liga Indonesia.

Haye masuk di babak kedua menggantikan Marc Klok pada pertandingan Persib melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025) lalu.

Di laga debutnya itu, Persib menang tipis 1 – 0 atas tim tamu.

Saat Haye berdiri di pinggir lapangan hendak menggantikan Marc Klok, sorak sorai penonton di stadion terdengar sangat kencang. Puluhan ribu Bobotoh—julukan suporter Persib—tak henti menggaungkan nama ‘Thom Haye’.

Tepat saat pergantian pemain, Haye masuk ke tengah lapangan diiringi dengan tepuk tangan penonton.

Pun begitu, saat pertandingan selesai. Sesuai tradisi Persib, usai laga para pemain dan staf pelatih mengelilingi stadion untuk menyapa Bobotoh di tribun penonton.

Seluruh pemain melakukan viking clap dihadapan ribuan Bobotoh yang ada di tribun utara.

Bagi Haye hal itu tidaklah asing. Saat bersama Timnas Indonesia, dia juga melakukan hal yang sama. Hanya saja kini fanatisme suporternya jauh lebih besar.