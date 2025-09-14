Alasan Thom Haye Gabung dengan Persib: Mencari Tantangan Baru, Indonesia Seperti Rumah

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gelandang bertahan Thom Haye akhirnya menjalani debutnya di Liga Indonesia. Bersama klub anyarnya Persib Bandung, Haye merasakan atmosfer yang luar biasa.

Pengalamannya tampil bersama Timnas Indonesia, membuat Haye mengetahui kondisi di stadion dengan suporter yang mendukungnya.

Haye menjalani laga perdananya saat Persib menang melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025) lalu.

Sebanyak 22 ribu penonton memenuhi stadion yang ingin menyaksikan penampilan perdana Haye bersama Persib.

Eks penggawa Almere City itu masuk di menit 60 menggantikan Marc Klok. Untuk laga debutnya ini, Haye menjalaninya dengan antusias, dia pun sudah bisa berbaur dengan pemain lain.

Usai menjalani debut, Haye mengungkapkan alasannya bersedia bergabung dengan Persib. Tantangan dan suasana baru adalah dua hal yang ingin dia dapatkan di usianya yang memasuki 30 tahun.

“Di usia sekarang (saya) mencoba mencari hal baru. Saya pikir kamu bisa melihat seberapa besar klub ini, itu adalah salah satu alasan utama,” kata Haye, dikutip Minggu (14/9/2025).

Ia tak memungkiri, nama besar dan basis suporter Persib menjadi salah satu alasannya menerima tawaran tim beralias Maung Bandung itu.