Debut dengan Persib Bandung, Eliano Reijnders Terpukau Atmosfer Stadion

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Bandung Eliano Reijnders menjalani debutnya bersama Persib Bandung saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025).

Eliano masuk menggantikan Kakang Rudianto di menit ke-60. Penampilannya pun mendapatkan pujian dari pelatih Bojan Hodak.

Eks penggawa PEC Zwolle itu mengaku senang karena bisa merasakan debutnya di Liga Indonesia. Pengalaman pertamanya ini menjadi lebih berkesan karena dia melakukannya di kandang, di hadapan pendukungnya sendiri.

“Saya sangat senang karena pelatih memberikan menit bermain. Jadi saya senang karena itu dan saya tidak sabar menunggu pertandingan di Liga Champions (AFC Champions League Two). Saya harap bisa memainkan permainan yang bagus di pekan depan,” kata Eliano usai pertandingan.

Penggawa Timnas Indonesia itu menuturkan ada perbedaan yang dirasakan ketika dia bermain di Liga Eropa dan Indonesia.

Salah satu yang membuat dia terpukau adalah suporter tak berhenti bernyanyi dan mengeluh-elukkan nama pemain. Apalagi dia juga debut bersama rekan naturalisasinya, Thom Haye.

“Sangat bagus karena saya melihat di sepanjang pertandingan mereka terus bernyanyi. Ini berbeda dengan Eropa dan saya sangat menyukainya,” ungkap pemilik nomor punggung 2 itu. (mcr27/jpnn)