Menang Atas Persebaya, Pealtih Persib Bojan Hodak: Kami Bermain Lebih Baik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1 – 0 pada pertandingan pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Striker asal Brasil, Uilliam Barros menjadi pahlawannya setelah Gol yang datang dari skema serangan balik berhasil dieksekusinya dengan baik.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, timnya layak memenangkan pertandingan ini karena mendominasi jalannya pertandingan. Tak ada peluang yang begitu berarti dimiliki tim tamu.

“Mengenai pertandingan, saya rasa kedua tim bersama dengan baik, tetapi kami bermain lebih baik terutama babak pertama karena kami mendominasi, mempunyai lebih banyak peluang dan ada satu yang membentur tiang,” kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Jumat (12/9/2025).

Laga sore tadi sempat diwarnai hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya, laga harus dihentikan selama 40 menit di babak kedua.

Menurut Hodak, jeda laga tadi cukup berpengaruh pada performa pemain. Terlebih, mereka tengah unggul dari lawan dan tengah menggencarkan serangan.

“Pemain jadi sedikit kaku karena ada jeda. Dalam beberapa bagian di permainan memang ada hal yang kurang baik akibat lapangan yang buruk, tetapi secara keseluruhan kami bermain lebih baik dan layak untuk menang,” terangnya.

Semua pemain juga bermain dan tentunya saya senang terhadap mereka, tapi kami juga masih punya ruang untuk menjadi lebih baik,” lanjutnya.