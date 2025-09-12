Meski Kalah dari Persib, Pelatih Persebaya Eduardo Perez Puji Kerja Keras Pemainnya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persebaya Surabaya gagal mencuri poin dalam lawatannya ke markas Persib Bandung seusai kalah 1 – 0 pada laga pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025) sore.

Gol tunggal penyerang dari Persib, Uilliam Barros, bertahan sampai menit akhir pertandingan. Persebaya yang terus melancarkan serangan masih belum bisa mencetaknya menjadi sebuah gol.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengatakan, penampilan anak asuhnya tidaklah buruk pada laga tersebut.

Meski gagal meraih kemenangan, Perez tetap menghargai kerja keras yang ditampilkan pemainnya sampai penghujung waktu.

“Saya senang dengan permainan tim walaupun hasilnya tentu mengecewakan karena seharusnya kami bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, tetapi saya mengapresiasi semangat tim untuk terus berjuang sampai menit akhir,” kata Perez dalam konferensi pers pascalaga.

Menurutnya, babak pertama Persib Bandung tampil begitu baik. Ada sejumlah peluang cantik, tetapi kiper Ernando Ari mampu menepisnya dengan baik.

Masuk babak kedua, ia menyebut itu milik Persebaya. Malik Risaldi cs juga membuat beberapa peluang, walaupun akhirnya mereka harus kebobolan lewat skema serangan balik Uilliam Barros.

“Bagi saya pertandingan ini punya beberapa perbedaan, baik di babak pertama maupun babak kedua. Kami lihat gim ini sebagai permainan yang bagus bagi kedua tim, saya menilai bahwa babak pertama menjadi milik Persib dan babak kedua untuk Persebaya,” jelasnya. (mcr27/jpnn)