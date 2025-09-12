Persikad Siap Jalani Liga 2

jabar.jpnn.com, DEPOK - Persatuan Sepak Bola Kota Depok (Persikad) resmi kembali berkompetisi pada Liga 2 musim 2025.

Klub dengan julukan Serigala Margonda tersebut menggelar launching tim dan jersey, pada Jumat (12/9) di Hotel Santika.

Setelah diresmikan, esok hari Persikad bersiap menghadapi laga perdana melawan Sumsel United, di Stadion Pakansari, pada Sabtu (13/9).

Sejumlah nama seperti Lutfi Kamal, Aulia Lubis dan Enzo Celestine disiapkan untuk membanggakan Persikad.

Presiden Persikad, Muhammad Rijal Bey menuturkan, dengan Persikad saat ini, pihaknya meyakini dapat memajukan sepak bola di Kota Depok.

“Persikad ini beda, semua kepengurusan baru, kami akan membangkitkan sepak bola Depok,” ucapnya.

“Waktunya semua pihak bersatu dan bersinergi untuk kembali menghidupkan atmosfir sepak bola di Kota Depok,” sambungnya.

Menurutnya, ini merupakan tugas bersama untuk memastikan generasi muda di Kota Depok memiliki kesempatan untuk bisa bersaing di level nasional atau bahkan level internasional.