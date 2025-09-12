Persib Bandung Menang Tipis atas Persebaya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil meraih kemenagan atas tamunya Persebaya Surabaya pada pekan ke-5 BRI Super League 2025/26, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025).

Persib menang tipis 1 - 0 atas Persebaya berkat gol semata wayang Uilliam Barros.

Sejak menit pertama pertandingan, Persebaya mencoba menekan dan memburu gol cepat, tetapi pertahanan Persib mampu mengantisipasi serangan tim tamu.

Peluang emas pertama Persib hadir pada menit ke-15 melalui tendangan Frans Putros di dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diamankan kiper Ernando Ari.

Pada menit ke-29, sundulan Barros juga belum menemui sasaran karena bola melayang di atas mistar gawang.

Persib terus mendominasi hingga menit ke-35. Pada menit ke-39, peluang emas kembali didapat Barros, tetapi sayang tendangannya hanya membentur mistar.

Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-53 melalui skema serangan balik. Umpan Berguinho berhasil dituntaskan Barros menjadi gol dan membawa Persib unggul 1-0.

Memasuki menit ke-60, Persib melakukan pergantian dengan memasukkan dua pemain tim nasional Indonesia, Thom Haye dan Eliano, menggantikan Marc Klok serta Kakang Rudianto.