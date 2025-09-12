JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 15:22 WIB
Persib vs Persebaya: Barba Debut, Wiliam Marcilio Hilang dari DSP - JPNN.com Jabar
Para pemain Persib menjalani pemanasan jelang duel kontra Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di pekan kelima BRI Super League 2025/26. 

Laga ini berlangsung sore hari ini atau Jumat (12/9/2025) pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). 

Pada pertandingan ini, pelatih Bijak Hodak melakukan sejumlah perombakan di daftar 11 pertama. 

Untuk lini belakang, Hodak langsung menurunkan pemain baru Federico Barba yang akan berduet dengan Patricio Matricardi bersama Kakang Rudianto dan Frans Putros di sisi kanan kiri. 

Di bawah mistar, Teja Paku Alam akan kembali jadi andalan. Perombakan juga dilakukan di lini tengah dan depan. 

Di tengah, Hodak tidak memainkan Wiliam Marcilio dan menggantinya dengan Adam Alis. Itu artinya, Lucho Guaycochea atau Marc Klok akan bermain lebih ke depan.

Marcilio pun tak masuk dalam daftar susunan pemain (DSP) cadangan. 

Di depan, Hodak memainkan trio Brasil, Uilliam Barros, Ramon Tanque dan Berguinho.

Berikut Daftar Susunan Pemain Persib vs Persebaya. Bojan Hodak lakukan perombakan 11 pertama.
