Pengalaman Rachmat Irianto Jadi Modal Persebaya Baca Kekuatan Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persebaya Surabaya akan memanfaatkan informasi yang diterima dari eks penggawa Persib Bandung Rachmat Irianto, saat duel panas berlangsung sore nanti.

Adapun, duel big match antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya itu akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (12/9/2025) kick-off pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengatakan, timnya punya waktu yang panjang untuk persiapan menjelang pertandingan melawan Persib.

Jeda internasional hampir dua pekan, dimanfaatkan Bajul Ijo—julukan Persebaya—untuk mematangkan strategi.

“Kami memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan dan kami melakukan persiapan yang terbaik untuk pertandingan besok (hari ini),” kata Perez.

“Tentunya kami sangat menantikan pertandingan besok karena kami sudah cukup lama tidak bertanding. Kami harap di laga besok, penonton, semuanya bisa menikmati permainan yang ditunjukkan kedua tim,” lanjutnya.

Perez tak membantah, timnya mendapatkan banyak informasi dari salah satu penggawa Rachmat Irianto, yang lama berseragam Persib.

Pengalaman Irianto bersama skuad Maung Bandung—julukan Persib—akan dimanfaatkan Persebaya untuk bisa mencuri poin. Terlebih, Irianto adalah skuad juara Persib dua kali berturut-turut.