Laga Persib vs Persebaya Dijaga Ketat, Polisi Siaga di Semua Titik Kedatangan Suporter

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung menyampaikan kesiapan polisi mengamankan pertandingan BRI Super League antara Persib melawan Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025) sore.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha mengatakan, sebanyak 2.044 personel gabungan dari Polrestabes Bandung, Polda Jabar, Brimob, dan instansi terkait bersiaga mengamankan duel panas ini.

“Open gate akan dilaksanakan pukul 13.00 WIB. Jadi, mulai pukul 10.00 WIB sudah dilakukan penyekatan di dua titik, yakni Rancanumpang dan Cimencrang,” kata Wahyu saat dikonfirmasi.

Wahyu menjelaskan, sesuai aturan regulator ILeague, suporter tim tamu dilarang away atau datang ke stadion.

Oleh karena itu, polisi berjaga di sejumlah titik kedatangan mengantisipasi Bonek Mania—julukan suporter Persebaya—yang nekat datang ke stadion.

“Nanti itu yang akan kami laksanakan penyekatan baik nanti yang ada di ring 1, seperti Rancanumpang maupun Cimencrang. Kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan tak ada suporter dari Persebaya yang biasa dikenal sebutan Bonek masuk ke GBLA," ujarnya.

Selain itu, kata Wahyu, pihaknya juga melakukan penyekatan, yakni gerbang biru, gerbang merah atau gerbang-gerbang yang akan masuk pintu stadion, baik pintu 1 dan seterusnya.

"Disitu lapis-lapis penyekatan yang kami laksanakan untuk memastikan tak boleh ada Bonek yang masuk stadion," ucap dia.